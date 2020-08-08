GAZİANTEP İslahiye'de koronavirüs denetimleri sürüyor İslahiye'de koronavirüs denetimleri sürüyorGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs denetimlerine yönelik denetimler devam ediyor.

İslahiye'de koronavirüs denetimleri sürüyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs denetimlerine yönelik denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelgesiyle; İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. İlçe merkezindeki iş yerleri, lokantalar, toplu taşıma araçları, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri, kafeler, berber ve kuaförler gibi birçok yerde yapılan denetimlerde; ekipler vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyardı.

Kaynak: DHA