: Gaziantep islahiye'de karla mücadele devam ediyor

13.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:59

İslahiye'de karla mücadele devam ediyor

İSLAHİYE Belediyesi, kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşanan ve kapanma tehlikesi bulunan mahalle yollarında karla mücadele başlattı.

İlçede dün gece başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek yerlerde etkili oldu.Kar yağışı ile birlikte Amanos dağları ateklerinde bulunan Yağızlar, Tandır, Esenler, Kayabaşı, Hasanlök, Koccağız, Köklü, İdilli ile ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Burunsuzlar, Ortaklı, Çubuk, Alaca, Güngören, Çınarlı, Yeniceli, Bayraktepe gibi mahallelerde yolların kapanmasına neden oldu. İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makinesiyle tüm yollarda çalışma başlattı. Karla mücadele çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Kemal Vural, "Bu yılın ilk karı. Karla beraber tüm mahalle yollarımızda çalışma başlattık. Kapalı mahalle yolumuz yok. Belediye olarak tüm tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile beraber kuzlama ve yol temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kent merkezinde hastane gibi önemli hatlarımızda her hangi bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızda olası buzlanma ve rüzgar ile birlikte karbonmonoksit gazına karşı tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz? dedi.

Kaynak: DHA

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