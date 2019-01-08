Gaziantep İslahiye'de Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

İlçede bugün başlayan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. İlçe merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ders arasında çıktıkları bahçede kar yağışını izledi. Okul önünde park eden araçların üzerinde biriken karları toplamaya çalışan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdular.

Kaynak: DHA