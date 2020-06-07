GAZİANTEP İslahiye'de hububat hasadı başladı İslahiye'de hububat hasadı başladıGAZİANTEP'in islahiye İlçesinde, buğday ve arpa hasadı başladı.

İslahiye'de hububat hasadı başladı

GAZİANTEP'in islahiye İlçesinde, buğday ve arpa hasadı başladı.

İslahiye'de 150 bin dekar araziye ekili alanda buğday ile 30 bin dekar ekili arpa hasadı başladı. Bu yıl mevsimsel yağışların iyi gitmesi ile rekoltenin önceki yıllara oranlar yüksek olması çiftçinin yüzünü güldürüyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, çiftçilerin gerek rekolteden gerekse de açıklanan fiyattan memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA