GAZİANTEP İslahiye'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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GAZİANTEP İslahiye'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

İslahiye'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kontrolden çıkarak dereye devrilen motosikletin sürücüsü Yasin K.(19) ağır yaralandı.

26.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:05

İslahiye'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kontrolden çıkarak dereye devrilen motosikletin sürücüsü Yasin K.(19) ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İdilli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yasin K., yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada sürücü Yasin K. ağır yaralandı. Yaralı sürücü kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yasin K., hayatı tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep'e sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GAZİANTEP İslahiye'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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