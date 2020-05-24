GAZİANTEP İslahiye'de denetimler devam ediyor İslahiye'de denetimler devam ediyorGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile denetim yaptı.

İslahiye'de denetimler devam ediyor GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile denetim yaptı. Ekipler izin belgelerini kontrol ettikleri araç sürücüleri ile yolcuların ateşini ölçtü. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs salgının yayılmasını engelemek amacıyla 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile güvenlik güçleri ilçe girişinde uygulama noktaları oluşturdu. Uygulama noktasında bayramın ilk gününde jandarma tarafından durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolcuların ateşlerinin ölçülülerek, izin belgeleri kontrol edildi. Kaynak: DHA