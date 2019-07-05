GAZİANTEP İslahiye'de çocuklar süs havuzunda serinliyor
İslahiye'de çocuklar süs havuzunda serinliyorGaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.
İslahiye'de çocuklar süs havuzunda serinliyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının 40 derecelere ulaştığı ilçede sıcaktan bunalan yetişkinler ağaç gölgelerinde zaman geçirirken, çocuklar ise parklardaki süs havuzlarına girerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, görevlilerin uyarısıyla havuzlardan çıkıyor.
Kaynak: DHA
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