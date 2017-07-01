Gaziantep Islahiye'de Çocuklar Derede Serinliyor

Islahiye'de çocuklar derede serinliyor



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, aşırı sıcaktan bunalan çocuklar, mahallelerinden geçen ve set oluşturarak havuza dönüştürdükleri dere suyunda yüzerek serinlemeye çalıştı



İlçede hava sıcaklığının 40 derece hissedilmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan etkilenen bazı çocuklar ise Aydınlık Mahallesi'nden geçen Göz Deresi'ni önüne taş ve kullanılmayan eşyalarla set kurarak havuza dönüştürdü. Yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden suya giren çocuklar yüzerek ve birbirleriyle oynayarak serinleyip, vakit geçirdi.