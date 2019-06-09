GAZİANTEP İslahiye'de, çiftçilere anız uyarısı

İslahiye'de, çiftçilere anız uyarısı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hububat hasadının ardından ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak isteyen çiftçileri anız yangınlarına karşı uyardı.

İslahiye'de 145 bin dekar araziye ekili buğday ile 10 bin dekarda ekili arpa hasadı devam ediyor. Hasat mevsimiyle birlikte başlayan yangınlar ise çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Orman ve Tarım İlçe Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Ziraat Odası da yangınların önüne geçebilmek için harekete geçti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere, mektup, kısa mesaj ve toplantılarla bilinçlendirme çalışması yapıyor. Jandarma ekipleri ise çiftçileri ve vatandaşları oluşturduğu uygulama noktalarıyla uyarıyor.

Kaynak: DHA