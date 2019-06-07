GAZİANTEP İslahiye'de bir yıllık emekleri yandı

İslahiye'de bir yıllık emekleri yandı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, buğday ekili arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 300 dönüm ekili buğday ile 200 dönün anız yandı.

Kozdere Mahallesi kırsalında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına İslahiye ve Nurdağı itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında; 300 dönüm buğday ekili alan ile 200 dönüm anız yandı

Kaynak: DHA