GAZİANTEP İslahiye'de, berberlerden sosyal mesafeli hizmet

İslahiye'de, berberlerden sosyal mesafeli hizmetGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan erkek kuaförleri ve kadın kuaförler bugün sosyal mesafeli hizmete başladı.

İslahiye'de, berberlerden sosyal mesafeli hizmet

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan erkek kuaförleri ve kadın kuaförler bugün sosyal mesafeli hizmete başladı.

İlçede faaliyet gösteren 45 erkek ve 25 kadın kuaförü ile güzellik merkezleri sabah saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından daha önce randevu veren müşterilerini kabul etmeye başladı.

Sosyal mesafe ile birlikte müşterilerini randevu ile alan kuaförler; maske, tek kullanımlık havlu ve dezenfekte kullanıyor. Uzun aradan sonra işyerini açtıkları için mutlu olduklarını belirten esnaflar, randevularının Cuma gününe kadar dolu olduğunu da kaydetti.

Kaynak: DHA