GAZİANTEP İslahiye'de bayram sessizliği İslahiye'de bayram sessizliğiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar sessizliğe büründü.

İslahiye'de bayram sessizliği

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar sessizliğe büründü. Sadece izin verilen şehit aileleri şehitliği ziyaret ederek dua okudu.

Bayramın ilk günüde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar boş kaldı. Bayram nedeni ile sadece şehit ailelerine açık olan mezarlıkta şehitlik Türk bayrakları ile donatıldı. Aileler bayram sabahında şehitliğe gelerek yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, Kuran okudu.

Kaynak: DHA