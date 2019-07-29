GAZİANTEP İslahiye'de anız yangını

İslahiye'de anız yangını

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan anız yangınında yaklaşık 20 bin dönüm alan yandı, çok sayıda ağaç zarar gördü.

Fevzipaşa Mahallesi kırsalındaki anız bulunan bir arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de desteğiyle birçok noktadan yapılan müdahale ile yangın 4 saatte kontrol altına alındı. 20 bin dönüm alandaki yangında anızlar küle dönerken, arazilerde ekili zeytin ve badem ağaçları da zarar gördü.

Kaynak: DHA