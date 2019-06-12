GAZİANTEP İslahiye'de, anız yangını
İslahiye'de, anız yangınıGaziantep'in İslahiye İlçesinde, tarlada çıkan anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İslahiye'de, anız yangını
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, tarlada çıkan anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İslahiye-Nurdağı karayolunun 4'üncü kilometresi üzerindeki Erenler Mahallesi'nde hasadı yapılmış tarlada bulunan anızlar yanmaya başladı. Rüzgarın etkisi 19 MAYIS GÜNDEMİyle kısa sürede yayılan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yoğun duman nedeniyle karayolunda ilerleyen sürücüler de zor anlar yaşadı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: DHA
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