Gaziantep İslahiye'de anız yangını

İslahiye'de anız yangını

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan anız yangını ekili alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Beyler Mahallesi Leçe mevkiinde hasadı yapılmış tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çiftçiler traktörler müdahale etti. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardında 25 dönüm alandaki anızlar yanarken, yangın ekili alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA