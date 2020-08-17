GAZİANTEP İslahiye'de 9 evdeki karantina uygulaması sona erdi
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GAZİANTEP İslahiye'de 9 evdeki karantina uygulaması sona erdi

İslahiye'de 9 evdeki karantina uygulaması sona erdiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 59 kişinin yaşadığı 9 evde yeni vaka görülmemesi üzerine karantina uygulaması sona erdi.

17.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:30

İslahiye'de 9 evdeki karantina uygulaması sona erdi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 59 kişinin yaşadığı 9 evde yeni vaka görülmemesi üzerine karantina uygulaması sona erdi.

İzmir'den Kurban Bayramı için Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gelen İ.H.E.'nin rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. İ.H.E. tedaviye alınırken, filyasyon çalışması ile temasta olduğu saptanan 59 kişi, yaşadıkları evlerinde karantinaya alındı. 14 günlük sürenin dolmasının ardından yeni vaka görülmemesiyle 59 kişinin yaşadığı 9 evdeki karantina uygulaması sonlandırıldı.

GAZİANTEP İslahiye'de 9 evdeki karantina uygulaması sona erdi

Kaynak: DHA

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