GAZİANTEP İslahiye'de 300 görevliyle denetim yapıldı
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GAZİANTEP İslahiye'de 300 görevliyle denetim yapıldı

05.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:15

İslahiye'de 300 görevliyle denetim yapıldıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilen kontrollü normalleşme dönemiyle 300 personelle düzenlenen dinamik denetimlerde; 209 iş yeri ile 9 bin 426 vatandaşa maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı.

İslahiye'de 300 görevliyle denetim yapıldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilen kontrollü normalleşme dönemiyle 300 personelle düzenlenen dinamik denetimlerde; 209 iş yeri ile 9 bin 426 vatandaşa maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı.

İlçe Kaymakamlığı koordinesinde polis, jandarma, zabıta, müftülük, kamu kurumlarının temsilcileri ile muhtarların yer aldığı 300 kişilik ekiple gerçekleşen denetim seferberliğinde görevliler kendi sorumluluk alanlarında maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetledi. Kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere gerekli uyarılar yapılarak ihlallerin tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Denetimlerde kafeler, lokantalar, berberler, marketler, toplu ulaşım araçları, parklar gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde kontrollü sosyal hayatın her adımı titizlikle incelendi. İş yeri sahiplerinden, çalışanlardan ve vatandaşlardan belirlenen kurallardan kesinlikle taviz verilmemesi istendi.

Ekipler, risk grubunun orta seviyede olduğunu üst risk gruplarına çıkmamak için herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz uyarak bir alt katagori olan düşük riskli seviyesine inilmesinde güç birliği yapılması gerektiği vurgulandı.

İlçede 300 görevli ile 209 işyeri ile 9 bin 426 vatandaş kontrol edilerek kontrollü normalleşme sürecinde maske, mesafe ve hijyen huşularına dikkat edilmesi gerektiği hatırlattı.

GAZİANTEP İslahiye'de 300 görevliyle denetim yapıldı
GAZİANTEP İslahiye'de 300 görevliyle denetim yapıldı
GAZİANTEP İslahiye'de 300 görevliyle denetim yapıldı
GAZİANTEP İslahiye'de 300 görevliyle denetim yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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