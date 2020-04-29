GAZİANTEP İslahiye'de 27 inşaat işçisinin karantina süresi sona erdi
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GAZİANTEP İslahiye'de 27 inşaat işçisinin karantina süresi sona erdi

İslahiye'de 27 inşaat işçisinin karantina süresi sona erdiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 27 inşaat işçisi, 14 günlük gözlem süresi dolunca evlerine gönderildi.

GAZİANTEP İslahiye'de 27 inşaat işçisinin karantina süresi sona erdi
29.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:19

İslahiye'de 27 inşaat işçisinin karantina süresi sona erdi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 27 inşaat işçisi, 14 günlük gözlem süresi dolunca evlerine gönderildi.

İstanbul'da yaklaşık bin kişinin çalıştığı bir konut inşaatında bazı işçilerin koronavirüs testi pozitif çıktı. İnşaatın durdurulmasının ardından işçiler evlerine gönderildi. Memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen 27 inşaat işçisi, İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı. Karantina süresi bugün dolan 27 işçi, yapılan son kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca evlerine gönderildi. Yurttan ayrılan ve kaldıkları süre içerisinde ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanan işçiler, kendilerine çok iyi bakıldığını, zamanlarını televizyon izleyip, kitap okuyarak geçirdiklerini belirterek, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını söyledi.

GAZİANTEP İslahiye'de 27 inşaat işçisinin karantina süresi sona erdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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