GAZİANTEP İslahiye'de 23 Nisan'a sosyal mesafeli kutlama İslahiye'de 23 Nisan'a sosyal mesafeli kutlamaGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kutlandı.

İslahiye'de 23 Nisan'a sosyal mesafeli kutlama

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kutlandı.

Demokrasi Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, şube Müdürleri ve az sayıda okul müdürü katıldı. Törene katılanlar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruduğu görülürken, Mustafa Çetin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması sırasında sokağa çıkan vatandaşlar ile alanda çalışan temizlik işçilerinin de saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

Kaynak: DHA