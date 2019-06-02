GAZİANTEP İslahiye'de 150 yıllık kömbe geleneği yaşatılıyor

İslahiye'de 150 yıllık kömbe geleneği yaşatılıyor

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, sadece Ramazan ayında rağbet gören 150 yıllık geleneği olan 'Ramazan Bayram Kömbesi' telaşı, fırın önlerinde yaşanıyor.

Ramazan Bayramının olmazsa olmaz lezzeti kömbe telaşı, bayrama sayılı günler kala tüm fırınlarda, pastenelerde ve evlerde yaşanıyor. Bayram boyunca gelen misafirlere çayın yanında ikram edilen kömbenin en önemli özelliği, uzun süre bozulmaması ve bayatlamaması.

Yeni Mahalle'de oturan ve kömbe telaşı yaşayan Ayşe Kayatürk, öBen kendimi bildim bileli her bayram kömbe yapılır. 150 yıllık geleneğe sahip olan bayram kömbesini evimize gelen misafirlerimize çayın yanında ikram ediyoruzö dedi.

Son 10 gündür, 24 saat sürekli kömbe pişirdiklerini belirten 40 yıllık fırıncı Ökkeş Karakuş, öBölgemizin geleneği olan bayram kömbesi telaşı 15 gün önce başladı. Aileler yardımlaşma ile fırınımızın önünde hamurunu getirip hazırlar. Bu telaş sabah başlar, sahur vaktine kadar devam ederö diye konuştu.

Kömbenin yapma zahmetine katlanmak istemeyen aileler ise pastanelerden kilosunu 15 liradan satın alıyor.

Kaynak: DHA