GAZİANTEP İslahiye'de 120 asker terhis oldu İslahiye'de 120 asker terhis olduGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen 120 asker, bugün kışlalarından ayrılarak ailelerine kavuştu.

İslahiye'de 120 asker terhis oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen 120 asker, bugün kışlalarından ayrılarak ailelerine kavuştu.

Milli Savunma Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenen asker terhisleri yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti. İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu ve 2'nci Zırhlı Alayı Komutanlığı'ndan terhis olan 120 asker sosyal mesafe kuralına uyarak tezkerelerini alarak memleketlerine doğru yola çıktı.

Teskeresini alan askerlerin bazıları otogara giderken, bazı askerler ise araçlarıyla İslahiye'ye gelen aileleri tarafından kışla çıkışında karşılandı. Kışla çıkışında sevinçle karşılanan askerler ile aileleri hasretle kucaklaştı. Duygulu anların yaşandığı buluşmada terhis olan askerler ve aileleri kışla önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra memleketlerine doğru yola çıktı.

Kaynak: DHA