Gaziantep İslahiye'de 108 Hacı Adayı Uğurlandı

Gaziantep İslahiye'de 108 hacı adayı uğurlandıİslahiye'de 108 hacı adayı uğurlandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kutsal topraklara gidecek 108 hacı adayı için uğurlama töreni düzenledi.

İlçe Müftülüğü tarafından Demokrasi Meydanı'nda hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan 108 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, hacı adayları ile yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde müftülük ilahi grubu ilahiler okudu. İlçe müftüsü Ramazan Dolu, hac ibadeti sırasında yapılması gerekenleri anlattı. Kırmızı karanfil dağıtılan hacı adayları, yakınlarına sarılarak vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı tören sonunda hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak ilçeden ayrıldı.