Gaziantep İş ve Yatırım Forumu Başladı

Gaziantep iş ve yatırım forumu başladı

İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin destekleriyle yapılan foruma katılım yoğun oldu

Orta Doğu ile Kuzey Afrika Ülkeleri foruma tam kadro katıldı

GAZİANTEP - İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Koordinasyonunda düzenlenen ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'dan çok sayıda yabancı iş adamının katıldığı Gaziantep İş ve Yatırım Forumu yapılan açılış programı ile başladı.

Gaziantep'te yatırımı ve uluslararası ticareti geliştirmeyi amaçlayan, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destekleriyle koordine edilen Gaziantep İş ve Yatırım Forumu yerli ve yabancı çok sayıda iş adamının katılımıyla başladı. Yoğun katılımın olduğu forumun açılış programında atılacak adımlar ile yapılacak olan anlaşmalara yönelik genel değerlendirmeler yapılırken, ikili görüşmelerle ileriye dönük fikir alışverişinde bulunuldu.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen programa Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Bin Dawood Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda yerli ve yabancı iş adamı katıldı.

"Buradaki ürünlerin kefili benim"

Programın başında açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte üretilen ürünler için kendisinin kefil olduğunu belirterek, "Gaziantep'teki bütün kuruluşların özellikle gıda başta olmak üzere ürettiği ürünleri kamu olarak, devlet olarak 7/24 sürekli denetliyoruz. Gaziantep'teki gıdalar güvenli gıdadır. Burudan aldığınız ve boğazınızdan geçen her lokmanın kefili başta il valisi olarak ben olmak üzere tüm ekibimdir. Aynı damak tadına, aynı zevklere sahip bir coğrafyanın insanları olarak sizlere sadece mal satışı yapmak istemiyoruz. Aynı zamanda sizlerden mal alımı yapmak istiyoruz. Sizleri buraya yatırımcı olarak da bekliyoruz" dedi.

"Yatırımcıların ticaret imkanlarını görmelerini hedefliyoruz"

Programa katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı ile düzenlediğimiz bu iş forumu ile İslam dünyasından gelen değerli iş dünyasının temsilcilerini Gaziantep'te misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Bu forumla yatırımcıların ülkemizin ve bölgemizin ticaret imkanlarını ve yatırım potansiyellerini doğrudan görmelerini hedefliyoruz. Zira bu etkinlikler vasıtasıyla bölgelerin iş dünyası temsilcileri bir araya gelme imkanı buluyor, bu buluşmalardan çok değerli tanışmalar, işbirliği imkanları ve sonuçlar elde ediliyor. Gaziantep coğrafi konumu itibari ile de Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında ciddi bir köprü görevi görüyor. Bu nedenle bu programı Gaziantep'te düzenliyoruz. İnşallah Gaziantep bu özel konumuyla ilişkilerimize çok güzel katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Allah ülkelerimiz arasında iyi ticaret, iyi yatırım nasip etsin"

Programdaki konuşmasında ileriye dönük yatırım planlarının olduğunu aktaran Bin Dawood Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, "Gaziantep hakkında bu güzel gelişmeleri duyunca içimden Allah bundan sonra ülkelerimiz arasında, tüccarlarımız arasında iyi ticaret, iyi yatırım ve iyi gelişmeleri görmeyi nasip etsin diyorum. Dün de gün boyu Gaziantep'teki fabrikaları, bazı sanayi merkezlerini gezdim. Buradaki bu güzel yatırımları, bu güzel sanayi alanlarını görünce ileride ilişkilerimizin daha çok büyüyeceğinden, yatırımlarımızın daha çok artacağından zerre kadar şüphem yok. Bir sonraki toplantıya daha somut yatırımlarla, somut ticaretlerle bir araya geleceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi.

Programda açıklamalarda bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz günden beri yatırım destek ofisileri aracılığıyla bölgemize gelen yerli ve yabancı yatırımcılarımıza danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ajansımızın yaptığı yatırım destek çalışmalarıyla 2018 yılında bölgemiz Avrupa'da en iyi yabancı yatırımcı istatistiğine sahip bölgeler arasında ilk onda yer almıştır. Her alanda 80'den fazla ülkeye 7 milyar dolardan fazla ihracat yapan bir bölgeyiz. Bundan sonraki dönemde de ülkelerimizle ticari işbirliklerini geliştirip yatırım ortamını sizlerin de desteğiyle geliştirmek istiyoruz. Bu organizasyona da katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne, Gaziantep Valisine, Kilis Valisine, Büyükşehir Belediye Başkanına ve Gaziantep Üniversitesi Rektörüne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ticaret yapmak isteyen herkesin emrindeyim"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in gelişmiş sanayisiyle üretimin merkezi olduğunu vurgulayarak, "İpekyolu tarih boyunca kalkınma, ticaret ve kardeşlik yolu olmuştur. Bugün hem yetişmiş insan gücümüz ile hem de büyük bir lojistik merkezi ile kıtalar arasında bir köprüyüz. Aynı zamanda yatırım köprüsüyüz, üretim köprüsüyüz, finans ve iş köprüsüyüz. O yüzden şimdi yatırım zamanı, üretim zamanı ve iş zamanı diyoruz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üretim yapmak isteyen, taş üstüne taş koymak isteyen, ticaret yapmak isteyen herkesin emrindeyim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep İş ve Yatırım Forumu'ndaki ikili görüşmelere geçilirken, forumun iki gün süreceği vurgulandı.

Kaynak: İHA