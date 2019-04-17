Gaziantep İş ve Yatırım Forumu Başladı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliğiyle düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) İş ve Yatırım Forumu, Gaziantep'te başladı.

İki gün boyunca devam edecek olan foruma katılmak üzere Gaziantep'e gelen yabancı yatırımcılar, bölgedeki Türk işadamları ile buluştu. Aralarında Suudi Arabistanlı iş insanlarının da bulunduğu ve önemli yabancı firmaların CEO'larının katılım sağladığı foruma, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve sanayiciler katıldı.

Forumda gıda, halı ve ayakkabı sektörleri başta olmak üzere birçok sektörden satın almalar gerçekleştirileceği belirtildi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yatırım ofisleri aracılığı ile bölgeye gelen yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, Yatırım destek çalışmaları ile 2018 yılında bölgemiz Avrupa'da en iyi yabancı yatırımcı statüsüne sahip bölgeler arasında ilk 10'da yen almıştır. Bölge olarak 180'den fazla ülkeye 7 milyar dolardan fazla ihracat yapan bir bölgeyizö dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ise, bu tür toplantılarda çok önemli iş birliği imkanlarının oluştuğunu vurgulayarak şöyle dedi

Bu etkinlik ülkemizin ve bölgemizin ticaret imkanlarını ve yatırım potansiyelini doğrudan görmelerini hedeflediğimiz bir etkinlik. Biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bu tür iş forumlarına çok önem veriyoruz. Bu etkinlikler vasıtası ile bölgenin iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme imkanı buluyor ve bu buluşmalardan çok değerli tanışmalar, iş birliği imkanları ve sonuçlar elde ediliyor.

Kente gelen iş adamlarından Bin Dawood Marketler zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Abdul Khaliq Bin Dawood ise, Gaziantep'te bazı sanayi merkezlerini gezdiğini ve şehirdeki bu yatırımları ve sanayi merkezlerini görünce her geçen gün ticaretin ve iki ülke arasındaki yatırımların artacağından ümitli olduğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin bütün üretimin nabzı ve merkezi olduğunu anlatarak, öİpekyolu tarih boyunca kalkınma, ticaret ve kardeşlik yolu olmuştur. Bugün hem yetişmiş insan gücümüz ile hem de büyük bir lojistik merkezi ile kıtalar arasında bir köprüyüz. Aynı zamanda yatırım köprüsüyüz, üretim köprüsüyüz, finans ve iş köprüsüyüz. Gaziantep bütün üretimin nabzı ve merkezidirö ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL BURADAN ALINACAK GIDA ÜRÜNLERİNİN KEFİLİYİM

Gaziantep Valisi Davut Gül, şehirde üretilen gıda başta olmak üzere tüm ürünlerin sıkı denetlendiğini vurgulayarak, öGaziantep'teki bütün kuruluşların özellikle gıda başta olmak üzere ürettiği ürünleri kamu olarak sürekli denetliyoruz. Gaziantep'teki gıdalar güvenli gıdadır. Burudan aldığınız ve boğazınızdan geçen her lokmanın kefili başta ben olmak üzere tüm ekibimdirö diye konuştu.

Konuşmaların ardından yatırımcılar ikili görüşmeler yaptı.

Kaynak: DHA