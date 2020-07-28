Gaziantep iş dünyasından bayram mesajı
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Gaziantep iş dünyasından bayram mesajı

Gaziantep'teki iş dünyası temsilcileri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep iş dünyasından bayram mesajı
28.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:40

Gaziantep'teki iş dünyası temsilcileri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesajında, Müslümanlar olarak bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Toplumsal hayatta Kurban Bayramının önemli yeri olduğuna dikkati çeken Kileci, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı ile paylaşmanın, zenginlikleri bölüşmenin gerekliliğini bir kez daha hatırlıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılan, akrabalık bağlarının güçlendiği bu eşsiz manevi atmosfere girerken temennimiz, içinde bulunduğumuz zor zamanları geride bırakmak ve gelecek bayramları sevdiklerimizle hep birlikte sağlık içinde geçirmektir."

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise yardımlaşma ve dayanışma gibi duyguların yoğun olarak yaşandığı bayramların aynı zamanda toplum için önemli fırsatları sunduğunu aktardı.

Barış, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendirilmesi için bayramların önemli olduğuna değinen Çıkmaz, "Mübarek Kurban Bayramının bize sunduğu bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Bu nedenle bayramı anlamına uygun bir şekilde kutlamak önemlidir. Kovid-19 salgını dolayısıyla bu bayramda kalabalık bayramlaşma törenleri yapamayacağız." ifadelerini kullandı.

GAİB Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da Kurban Bayramının rahmeti ve bereketinin tüm dünyayı kaplaması dileğinde bulunarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar paylaşmaktır. Hem işte, hem de aşta bereketin sırrı paylaşmaktan geçiyor. Mutlulukların paylaşıldıkça arttığı, hüzünlerin de paylaşıldıkça azaldığı gerçeğinden yola çıkarak, bayramda sevgi, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olmalıyız."

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan da Kurban Bayramının insanlarda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini bildirdi.

Bayramların sosyal adaletin gerçekleşmesine de katkı sağladığına işaret eden Kaplan, mesajında şunları aktardı:

"Müslümanlar olarak Allah'ın müminlere rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği eşsiz zamanlardan biri olan Kurban Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, hayatı huzura dönüştüren, sevgi bağlarımızı güçlendiren, barış ve kardeşlik duygularını pekiştiren günlerdir."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Cengiz Şimşek de bayramların gerek inanç gerekse toplumsal hayatta önemli yere sahip olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Şimşek, "Bayramlar sevinç ve hüzünlerin paylaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının üst noktaya çıktığı, kırgınlıkların, küskünlüklerin son bulduğu, barışın, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu, yaşlıların, yoksulların, hastaların daha çok hatırlandığı özel günlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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