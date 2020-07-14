Gaziantep iş dünyasından 15 Temmuz mesajı
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Gaziantep iş dünyasından 15 Temmuz mesajı

Gaziantep'te iş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep iş dünyasından 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:33

Gaziantep'te iş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesajında, 15 Temmuz'un tarihteki en onurlu kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini lanetlediklerini aktaran Kileci, "15 Temmuz'da vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin hür ve bağımsız yaşama iradesine ve birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, milletimizin azim ve kararlılığı karşısında hüsrana uğramışlardır." ifadesini kullandı.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise 15 Temmuz'un Türk milletinin vatanına, bayrağına ve demokrasiye olan bağlılığını göstermesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Çıkmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin tarihi kahramanlık destanlarıyla doludur. Destanlardan biri de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmiştir. Tarihin her döneminde hür yaşamış olan milletimiz, milli iradeyi, birlik ve beraberliği, vatanın geleceğini ve demokratik kazanımlarımızı hedef alan bu hain kalkışmayı püskürterek, tüm dünyanın takdirini kazanmıştır."

GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da millet iradesini yok saymak isteyen bir grup, haince ve alçakça bir planla 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

Türk milletinin canı pahasına darbeye geçit vermemesiyle hainlerin alçakça emellerine ulaşamadan püskürtüldüğünü dile getiren Altunkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbe gecesi meydanlara inen milletimizin tanklara, toplara ve güçlü silahlara karşı canını siper ederek darbecileri bozguna uğrattığı bu kahramanlık destanı dünyada ender rastlanılacak bir durumdur. Bu başarı, bu gurur hepimiz için övünç kaynağıdır."

GAİB Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, 15 Temmuz'un Türk milletinin vatan, bayrak, ezan ve demokrasiye olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kaplan, "Türk milleti 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde vatanına, bayrağına, ezanına ve demokrasiye el uzatanlara, millet iradesini yok saymak isteyenlere karşı destan yazmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, 4 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) içinde yuvalanmış bir grup, emir-komuta zinciri dışına çıkarak alçakça bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

Şimşek, "FETÖ terör örgütü üyesi bu hainler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milletimizin darbeye geçit vermeyen kararlı duruşu ile alçakça emellerine ulaşamamıştır. Birlik ve beraberliğimize, vatanımızın bütünlüğüne, demokrasimize karşı girişilen bu alçakça başkaldırıyı püskürten milletimiz tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir." açıklamasında bulundu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, vatanın bütünlüğünü, milletin birliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyeceğini vurguladı.

Ünverdi, mesajında şu ifadeleri paylaştı:

"15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı aziz milletimiz büyük bir destan yazmıştır. O karanlık gecede genç yaşlı, kadın erkek demeden darbecilere karşı yollara düşmüş, meydanlara inmiş, tankın önünde durmuş, kurşunlara karşı gövdesini siper ederek hainlere büyük bir hüsran yaşatmıştır. Gazi şehrin evlatları da örnek bir mücadele sergilemiştir."

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ise Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyetinin tarihe adını altın harflerle yazdıran kahramanca bir destan yazdırdığını kaydeden Koçer, şunları aktardı:

"Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı tüm dünyaya kanıtladığımız bu günde, büyük bir kararlılık emsali gösterdik. Darbe girişiminin önlenmesinde emekleri yadsınamaz olan vatandaşlarımızın cesaret ve fedakarlık timsali tutumları, hür ve bağımsız bir şekilde bayrağımız altında yaşamak için şüphesiz gelecek nesillerimize yol gösterici olacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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