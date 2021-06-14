GAZİANTEP İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPIYOR
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GAZİANTEP İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 2 kadın aldıkları destek ile evlerinin birer odasında ipek böçeği yetiştiriciliği yapmaya başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 2 kadın aldıkları destek ile evlerinin birer odasında ipek böçeği yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Hasanlök Mahallesi'nde, oturan Songül Yavuz ve Hatice Kılınç, İslahiye Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle ipek böceği yetiştiriciliği yapmaya başladı. Songül Yavuz, aldığı destek ile evinin bir odasını 20 bin ipek böceğiyle üretim alanına çevirdi. Kendi bahçelerinde yetiştirdiği dut ağaçlarından yaprakları toplayarak, ipek böceklerini besleyen kadınlar bu şekilde gelir elde etmeye başladı.

Girişimci olarak kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladığını anlatan kadınlardan Songül Yavuz, "Devlet desteğiyle evlerimizin birer odasında yapmaya başladık. İpek böceğinde koza hasadına başladık" dedi.

GAZİANTEP İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPIYOR
GAZİANTEP İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPIYOR
GAZİANTEP İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPIYOR
GAZİANTEP İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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