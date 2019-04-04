Gaziantep, İnternette En Çok Aranan Şehir Oldu

Gaziantep, Türkiye Kültür Portalında 81 il içinde en çok ziyaret alan ikinci il oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından şehrin pozitif gündemini ön plana çıkararak turizmin canlandırılması amacıyla başlatılan "Şimdi Gaziantep'e Gelme Zamanı" ve "Uzaklarda Arama" kampanyaları 2 milyona yakın turisti şehre çekti.

Gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te 5 antik kent ve birçok müze bulunuyor.

Sahip olduğu potansiyeli iyi değerlendiren Gaziantep, coğrafi güzellikleri, tarihi, kültürü, düzenlenen uluslararası festivalleriyle dünya çapında adından söz ettirmeyi başardı.

Başarıyla yürütülen kampanyalar, şehrin görünürlüğünü arttırdı, internet aramalarında Gaziantep'i üst sıralara çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve ülkenin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini tanıtan Türkiye Kültür Portalı, sosyal medya paylaşımlarında 2019'un ilk üç ayında en çok ziyaret edilen ilk beş ilini açıkladı.

Kültür Portalı ziyaretçi sayısının da geçen yıla oranda yüzde 90'ın üzerinde artarak, neredeyse ikiye katlandığı belirtilen açıklamaya göre, Gaziantep sitenin illere özel bölümünü ziyaret edenlerin en çok aradığı iller listesinde ikinci sıraya yerleşti. 2018 yılının ilk çeyreğinde 30 bin 935 ziyaret alan gazi şehir, bu yıl 54 bin 353 ziyaretçi sayısına ulaştı. Bursa'nın ardından en çok ziyaret edilen il olan Gaziantep'i Mersin, Ankara ve Isparta izledi.

Kaynak: AA