Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı Törenle Açıldı

Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda işveren ile iş arayanı buluşturan 6'ncı Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 'GAİF 2018' törenle açıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen Fuara; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İşkur İl Müdürü Sıraç Ekin, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Gül, sanayide personel eksikliği olduğunu ve iş arayan sayısının da fazla olduğunu ifade ederek, Gençlerimizde mesleği olan herhangi bir işte uzmanlaşma sayısı çok az. Dolayısıyla sanayide 5 bin kişi çalıştıracak adam arıyor. Aynı zamanda da 15 bin kişi iş arıyor. Bunların sayılarını düşürmemiz lazım. Bunu yapabilmemiz için velilerimizin çocuklarını meslek liselerine yönlendirmemiz lazım. Yani çocuk mezun olduğunda mutlaka elinde bir mesleğinin olması lazım bunu yaparsak sorunumuzun büyük bir kısmını çözmüş oluruz. Diğer bir sorunumuz meslek lisesine giden öğrencilerin soysal güvenlik anlamında, taşıması, beslenmesi hatta üniversite mezunları gibi askerlik haklarından yararlanmasıyla teşvik edilmesi lazım dedi.

Gençlerin yüksek teknolojiye geçmesinin farz olduğunu söyleyen Fatma Şahin ise, Her işi yaparım ağabey diyen gençlikten çıkıp, kendimizi yapay zekanın hazırlandığı, silikon vadilerin hazırlandığı hele bu şehir için yüksek teknolojiye geçmenin farz olduğu gençleri buna uygun halde yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı daha bu günden geleceğin meslekleri üzerine kodlamamız gerekiyor diye konuştu.

Kentte aranan nitelikli eleman sıkıntısının giderilmesi için söyleyen İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Sıraç Ekin de İşverenlerimizin nitelikli eleman bulma sıkıntısının giderilmesi için, İŞKUR iş birliğiyle yapılacak, iş başı eğitim programları meslek edindirme kursları sonrasında eğitilmiş ve engelli istihdamı ile ilgili her türlü kalifiye eleman haline getirilen, iş gücüne sahip olmaları için Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuar'nda elde edilecek kazanımlarla ilimizin sektörel bazda üretim gücünü arttıracaktır dedi.

Yarın da devam edecek olan Fuarda, konuşmaların ardından katılımcılara hediye verildi.

Kaynak: DHA