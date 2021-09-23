Gaziantep'in Yıldızları ödüllerini 6 Ekim'de alacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'in Yıldızları ödüllerini 6 Ekim'de alacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gaziantep'in Yıldızları ödüllerini 6 Ekim'de alacak

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 6 Ekim 2021 Çarşamba gerçekleştirilecek.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 6 Ekim 2021 Çarşamba gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve son dönemde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalara ödüllerin verileceği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" bu yıl, "Verimlilik ve Yeşil Gelecek" farkındalığı temasıyla düzenlenecek.

Gaziantepli sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak adına düzenlenen ödül törenine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere il ve kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katılacak.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenecek ödül töreni, saat 16.00'da kokteyl ile başlayacak ve saat 17.00'de ödül törenine geçilecek.

Törende, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunda yer alan firmalar ile TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren firmalar, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan firmalar, GSO endüstriyel gelişim üssünden en fazla yararlanan firmalar ile dijital dönüşüm kategorileri alanlarında GSO üyesi firmalara ödül verilecek.

Gaziantep'in sanayideki başarısının her zaman örnek gösterildiğini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "2019 yılında Gaziantep'in Yıldızları Ödül Törenimizde projelerimiz doğrultusunda sanayide dönüşüm vurgusu yapmış, kent sanayisi olarak iddiamızı ortaya koymuş ve "Biz Varız" sloganı ile gerçekleştirmiştik. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadığımız törenimizi bu yıl, çevreye duyarlı üretim kapsamında firmalarımızın Avrupa Birliği (AB) tarafından "AB Yeşil Mutabakatı" çerçevesinde oluşturulan kriterlere uygun üretim yapabilmeleri ve daha rekabetçi olabilmeleri hedefiyle "Verimlilik ve Yeşil Gelecek" farkındalığı temasıyla gerçekleştireceğiz. Tüm firmalarımızı şimdiden kutluyor, bu güzel organizasyonda buluşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici masrafını karşılayamamaktan dertli

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici masrafını karşılayamamaktan dertli

 'Olmaz' diyenlere aldırmadı, Eskişehir'de Antep fıstığı yetiştirdi

"Olmaz" diyenlere aldırmadı, Eskişehir'de Antep fıstığı yetiştirdi

 Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip

Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cristiano Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hulusi Akar Sultan Selim Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'in Yıldızları ödüllerini 6 Ekim'de alacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:40:22. #1.12#