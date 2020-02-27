27.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:55

Gaziantep'in yeni lezzeti 'Fıstık Kebabı'

GAZİANTEP'te Güneydoğu'nun yeşil altını olarak bilinen, Antep fıstığı ile kuzunun kaburga etinin buluşmasıyla ortaya çıkan 'Fıstık Kebabı' yoğun ilgi görüyor.

İçerisinde kaburga eti, tuz ve Antep fıstığı bulunan 'Fıstık Kebabı'nın yapımı öncelikle etin zırhtan geçirilmesi ile başlıyor. Daha sonra tuz ve çekilmiş fıstık ile harmanlanan kıyma, kebap şişlerine saplanarak tezgahlardaki yerini alıyor. Fıstığın kebapta da yer aldığını ifade eden kebapçı ustası Faruk Kılınçoğlu fıstık ve kaburga etinin karışımıyla ortaya çok güzel bir lezzetin çıktığını söyledi.

Fıstık Kebabına çok fazla rağbet olduğunu ve güzel bir lezzetin ortaya çıktığını ifade eden kebapçı ustası Faruk Kılınçoğlu, 'Fıstık Kebabına talep çok fazla var. Kaburga eti, fıstık ve tuzla yapıyoruz. Lezzetli yemeğimize her şeyde olduğu gibi fıstık kullanıyoruz. Gaziantep'te fıstık bizim olmazsa olmazımızdır. Yağlı yağsız yemeklerde, ana yemeklerde ve kahvaltılarda tüketiyoruz. Kaburga eti ve fıstığın buluşması gerçekten çok farklı bir tat ortaya çıkardı. Şu anda şehir dışı ve yurt dışında gelen müşterilerimizin yoğun talebi varö diye konuştu.

Fiyatının uygun olduğunu ve fıstığın yemeklere lezzet kattığını belirten Kılınçoğlu, 'Fıstık girdiği her şeyin tadını değiştirerek lezzetli hale getiriyor. Gaziantep'te akla ilk olarak baklava, fıstık ve lahmacun geliyor. Gaziantep'e gelen misafirler fıstıklı yiyecekler tüketmek istiyor. Bizde fıstığı kaburga etiyle birleştirerek güzel bir tat ortaya çıkardık. Kaburga etini zıhlayarak tuz atıyoruz. En sonda ise boz fıstık kullanarak karışımını yapıp müşterilerimize sunuyoruz. Fıstık kebabının bir dürümü 17 lira porsiyonu ise 34 liradan fiyatlandırıyoruzö dedi

Yurt içi ve yurt dışından özellikle fıstık kebabı yemek için geldiklerini belirten vatandaşlar ise çok güzek bir tat olduğunu, herkesin yerinde yapılışını görerek yemeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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