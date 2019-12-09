Gaziantep'in Ünlü Zeytini İçin Hasat Vakti
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Gaziantep'in Ünlü Zeytini İçin Hasat Vakti

Zengin Gaziantep mutfağının vazgeçilmez zeytinyağının üretiminde kullanılan 'Nizip yağlık' türü zeytinin hasadına başlandı.

09.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:48

Zengin mutfağının vazgeçilmez zeytinyağının üretiminde kullanılan ' yağlık' türü zeytinin hasadına başlandı. Gaziantep genelinde geçen yıl 10 milyona yakın zeytin ağacından 80 bin ton zeytin mahsul elde edilirken, bu yıl beklenti 50 bin ton zeytin



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: Gaziantep'in Ünlü Zeytini İçin Hasat Vakti
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