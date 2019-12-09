: Gaziantep'in Ünlü Zeytini İçin Hasat Vakti

09.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:48

Zengin Gaziantep mutfağının vazgeçilmez zeytinyağının üretiminde kullanılan 'Nizip yağlık' türü zeytinin hasadına başlandı. Gaziantep genelinde geçen yıl 10 milyona yakın zeytin ağacından 80 bin ton zeytin mahsul elde edilirken, bu yıl beklenti 50 bin ton zeytin

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