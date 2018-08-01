Gaziantep'in Temmuz Ayı İhracatı Yüzde 17,6 Artışla Türkiye Ortalmasının 6 Puan Üstünde Gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolar oldu. Gaziantep'in 2018 yılı Temmuz ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artışla 565 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı Temmuz ayında Gaziantep'ten 481 milyon 34 bin dolar ihracat yapılmıştı.

İhracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, rakamların artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ocak-Temmuz 2018 döneminde Gaziantep'in ihracatı yüzde 6,3 artışla 3 milyar 902 milyon 494 bin dolara ulaştı. Ocak-Temmuz 2017 yılı ihracatımız 3 milyar 669 milyon 759 bin dolardı.Bu rakamların gerçekleşmesinde katkısı olan bütün sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gaziantep'in, aylık ve dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldığını kaydeden Ünverdi, Temmuz ayı verilerinin sevindirici olduğunu belirtti ve Gaziantep'in Türkiye ortalamasının yaklaşık 6 puan üzerinde ihracat yaptığının altını çizdi. Ünverdi, "Türkiye'nin Temmuz ayı ihracatında ortalama yüzde 11,8 artış yaşanırken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 17,6 artış gösterdi. Bu artışla birlikte 2018 yılında aylık bazda en yüksek artış oranına ulaştık" diye konuştu.

Ünverdi,Gaziantep'in ihracatının artmaya devam ettiğine işaret ederek, "İnşallah yeni üretim metotları, katma değerli ve yüksek teknolojili üretimlerle bu rakamları daha da yukarılara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Kentin ihracatının daha önce ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Kuzey Irak'a odaklı olduğunu dile getiren Ünverdi, şu anda ise ihracatın Avrupa Birliği, ABD gibi nitelikli pazarlara yöneldiğini kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası'nın farklı pazarlara yönelik araştırmalarının devam ettiğini aktaran Ünverdi, Afrika ülkeleri başta olmak üzere değişik pazarlardan Gaziantep'e alım heyetleri getirmek suretiyle sanayicilere pazar çalışmalarında yeni yol haritaları çizmeye devam edeceklerini belirtti.

Sanayiciler olarak her zaman üretmek zorunda olduklarını ifade eden Ünverdi, "Kentimizin ve ülkemizin ihracat rakamlarını arttırmak için katma değerli ve ileri teknoloji ile üretim yapmak durumundayız. Bunun için de Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalara daha fazla ağırlık vermeliyiz. Güçlü ekonomi, güçlü ve katma değerli sanayi üretimi ile mümkündür" ifadelerini kullandı.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun, "7 gün, 24 saat çalış ve ihracatı gerçekleştir' sloganını hatırlatan Ünverdi, "Hepimiz var gücümüzle çalışmalı, ülkemizi lider ülke konuma getirmek için yeni fikirler, projeler geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Ünverdi, son olarak kur ve faiz konusuna dikkat çekti ve sanayicinin önünü görebilmesi için bu iki unsurun dengelenmesi gerektiğine vurgu yaptı. - GAZİANTEP