Gaziantep'in tarihini yansıtan "Ayntab Kitapları" tanıtıldı

16.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:21

Şehitkamil Belediyesi'nin destekleriyle Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kentin tarihini anlatan "Ayntab Kitapları"nın lansmanı yapıldı.



Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen lansmana Şehitkamil Belediye Başkan Vekili Hayri Özkeçeci, Prof. Dr. Bilgehan Pamuk ile birlikte çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı. Programda, Gaziantep şehrinin özellikle savaş yıllarını ve geçmiş dönemlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Prof. Dr. Pamuk tarafından Şehitkamil Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan "Ayntab Kitapları" tanıtıldı. Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından hazırlanan Gaziayntab Vilayeti, Ayntab Kazası ve Antep Savunması Kronolojisi kitaplarıyla kentin tarihi gözler önüne seriliyor.



"Şehrimizin eşsiz tarihini korumak ve unutturmamak istiyoruz"



Tanıtım programından açıklamalarda bulunan ve Gaziantep tarihiyle ilgili pek çok kitap yayınladıklarını söyleyen Şehitkamil Belediye Başkan Vekili Hayri Özkeçeci, "Bugün Gaziantep tarihi ile ilgili beş nadide eseri sunmak ve tanıtmak üzere bir araya geldik. Şehitkamil Belediyesi olarak binlerce yıllık tarihi olan kadim şehrimizin eşsiz tarihi, sosyal, kültürel değerlerini korumak ve unutturmamak adına pek çok proje üretmekteyiz. Bu bağlamda şehrin tarihi ile ilgili pek çok kitabın lansmanını yaparak kültür arşivine almıştık. Biz, Gaziantep ile alakalı ne varsa bütün bunları Şehitkamil Belediye olarak kültür dünyamıza sunmayı kendimize görev edindik" dedi.



"Büyük bir hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"



Hazırlanan kitaplar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, "Biz bugün büyük bir hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir seri halinde hazırladığımız ve özellikle 19. yüzyılda Antep'in panoramasını çıkartan bir kitap silsilesi hazırladık. Şehitkamil Belediyesi'nin destekleriyle hazırladığımız bu çalışma Ayntap Kazası adıyla üç ciltten oluşmaktadır. Bunun dışında 1918 ile 1921 yılları arasında Antep'in destansı direnişinin konu edindiği bir Ayntab Kronolojisi hazırladık. Bu çalışma ile bu süreçte nelerin yaşandığını, bilgi eksikliklerinin, deformasyonun ve yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için yani bu işi efsaneleştirmek yerine destansı bir boyuta tutabilmek için 1918 ile 1921 yılları arasındaki süreç anbean anlatıldı" ifadelerini kullandı.



Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı kapsamında da bir kitap hazırladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Pamuk, "Gaziantep'in kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında da çalışmalar yapılıyor. Biz de bu bağlamda Gaziantep'in Sıhhi ve İçtimai İhtiyacı diye bir kitap daha hazırladık. Bu kitapta Antep savunmasının bittiği, 1921'de şehrin kurtulduğu süreçten 1922 ile 1926 yılları arasında şehirde meydana gelen hadiseler, gerçekleşen içtimai, sosyal olayla, hastalıklar, kamu binaları gibi konularla ilgili çalışma yapıldı. Bir anlamda şehrin panoramasını ihtiva eden bu çalışmayı da okuyucuların bilgisine ve istifadesine sunmak istedik" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ve açıklamaların ardından Prof. Dr. Pamuk tarafından hazırlanan kitaplarla ilgili bir sunum yapıldı. Sunumun sonunda ise kitapların tanıtımı gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA