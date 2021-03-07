Gaziantep'in tarihi ve turistik mekanlarında "hafta sonu" yoğunluğu
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Gaziantep'in tarihi ve turistik mekanlarında "hafta sonu" yoğunluğu

07.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:49
Gaziantep'in tarihi ve turistik mekanlarında

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Gaziantep'teki tarihi ve turistik alanlarda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Gaziantep'teki tarihi ve turistik alanlarda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonu kısıtlamanın uygulanmadığı kentteki müzeler, turistik alanlar ve tarihi yapılar, hafta sonunu fırsat bilerek gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Ziyaretçiler, merkezdeki Panorama 25 Aralık ve Hamam müzeleri ile Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Kaleoğlu Mağarası gibi birçok tarihi mekanlarda hafta sonu tatillerini değerlendiriyor.

Şehitkamil ilçesindeki tarihi Kaleoğlu Mağarası Sorumlusu Yakup Mermer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağaranın 500 bir yıllık geçmişinin bulunduğunu ve kentin turistik alanlarından olduğunu söyledi.

Uzun bir süre sonra hafta sonu kısıtlamasının kalkmasıyla ziyaretçileri ağırladıklarını ve mutluluk yaşadıklarını belirten Mermer, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimiz tarihi mağaraya gelerek, buradaki tarihi atmosferi ve kokusunu almak istiyor. Ziyaretçiler mağarayı dolaşıyor, menengiç kahvesini içiyor. Salgın sürecindeki tedbirlere uyuyoruz ve dikkat ediyoruz. Tedbirlere ne kadar dikkat edersek, o kadar iyi. Çünkü vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla işlerimiz kapanmıyor. Vatandaşlar dışarı çıkıp tarihi yerleri gezebilir."

Panaroma 25 Aralık Müzesi ziyaretçilerinden Selma Şahbudak ise kısıtlamanın kaldırıldığı hafta sonu tatilini fırsat bilerek, dışarı çıktıklarını söyledi.

Çocuklarının müzeleri çok sevdiğini ve gezdiklerini ifade eden Şahbudak, "Kısıtlamalar zorlu geçiyor. Kısıtlama ayrıca çocuklar için de çok zor ve maddi manevi etkileniyor. İnşallah kısıtlama ve salgını hayırlısıyla atlatırız. Gezdiğimiz müze gayet güzel ve çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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