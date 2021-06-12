GAZİANTEP - Tarihi ve turistik mekanlarda kısıtlamasız "cumartesi" yoğunluğu
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GAZİANTEP - Tarihi ve turistik mekanlarda kısıtlamasız "cumartesi" yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Kültür Sanat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Gaziantep'teki tarihi ve turistik alanlarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Gaziantep'teki tarihi ve turistik alanlarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde kentteki müzeler, turistik alanlar ve tarihi yapılar, hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçileri ağırlıyor.

Ziyaretçiler, merkezdeki Panorama 25 Aralık ve Hamam müzeleri ile Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Kaleoğlu Mağarası gibi birçok tarihi mekanlarda hafta sonu tatillerini değerlendiriyor.

Mersin'den gelen Emine Gedikli, yakınlığından dolayı gezmek için Gaziantep'i tercih ettiklerini söyledi.

Kentte birçok kültüre ait yapının bulunduğu dile getiren Gedikli, "Gaziantep birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bir kent. Normal binalarda bile tarihi doku var. Gelindiğinde buranın daha değerli olduğunu görüyorsunuz. Turistik ve tarihi yapıların birbirine yakın olduğundan her yeri gezebiliyorsunuz." dedi.

Gedikli gezerek, keyifli anlar yaşadıklarını kentte herkesin gelmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Tarihi Kaleoğlu Mağarası'nın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu ise hafta sonu yoğunluğu yaşadıklarını belirtti.

Kısıtlamalardan dolayı bir süre müşteri kabul edemediklerini anımsatan Kaleoğlu, normalleşmeyle ile yurt içi ve dışından misafirleri ağırladıklarını anlattı.

GAZİANTEP - Tarihi ve turistik mekanlarda kısıtlamasız 'cumartesi' yoğunluğu
GAZİANTEP - Tarihi ve turistik mekanlarda kısıtlamasız 'cumartesi' yoğunluğu
GAZİANTEP - Tarihi ve turistik mekanlarda kısıtlamasız 'cumartesi' yoğunluğu
GAZİANTEP - Tarihi ve turistik mekanlarda kısıtlamasız 'cumartesi' yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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