Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi turistik olacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü projeyle tarihi Bey Mahallesi'ni turistik alana dönüştürecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından yürütülen ve takibi yapılan proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalledeki tarihi mekanları gezen Şahin, birçok farklı kültürü içerisinde barındıran yapıların restorasyonu için teknik ekip ve esnafla fikir alışverişinde bulundu.

Bey Mahallesi'nin kentin tarihi açısından çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu mahallemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus kaydının bulunduğu bölge. Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez duraklarından biri olan Oyuncak Müzesi burada. Bölgenin turizm açısından cazibesini daha da artırmak ve bu tarihi mahalleyi dünyaya duyurmak amacındayız. Bey Mahallesi'ni bugün turistlerin vazgeçilmez duraklarından biri olan Alaçatı'ya dönüştürecek küçük küçük dokunuşlar yapacağız."