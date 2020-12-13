Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
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Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı

13.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:56
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı

GAZİANTEP'in tarihi sokakları, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sesizliğe büründü.

 

GAZİANTEP'in tarihi sokakları, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sesizliğe büründü.İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde uygulanan yasakların ikinci gününde Gaziantep'in işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlamaya uyulması için denetim yaparak vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Kentte binlerce turistin uğrak noktası olan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda her gün yankılanan çekiç sesleri susarken, kale çevresindeki müzeler, tarihi Bey Mahallesi'nin sokaklarında sessizlik hakim.


Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı
Gaziantep'in tarihi sokakları boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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