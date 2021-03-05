Gaziantep'in tarihi çarşılarına bakım ve onarım yapılıyor
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Gaziantep'in tarihi çarşılarına bakım ve onarım yapılıyor

05.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:03
Gaziantep'in tarihi çarşılarına bakım ve onarım yapılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi dokusunu korumak ve nesilden nesile devamlılığını sağlamak amacıyla Bakırcılar başta olmak üzere Eskiciler, Haphapçı, Külekçi, Hasırcı, Kendirci, Attar ve Köşker çarşılarında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi dokusunu korumak ve nesilden nesile devamlılığını sağlamak amacıyla Bakırcılar başta olmak üzere Eskiciler, Haphapçı, Külekçi, Hasırcı, Kendirci, Attar ve Köşker çarşılarında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEP Şube Müdürlüğü ekipleri zamanla olumsuz hava şartlarından, zararlı egzoz gazlarından kaynaklı imalatların tahrip olması nedeniyle bakım ve onarım çalışması başlattı.

Bu kapsamda Bakırcılar Çarşısı Saçak, Oluk, Kiremit ve Üst Örtü Yenileme İşi Projesi'ne istinaden Bakırcılar, Eskiciler, Haphapçı, Külekçi, Hasırcı, Kendirci, Attar ve Köşker çarşılarını da kapsayan toplamda 8 sokak ve 280 dükkan yeni görünümüne kavuşacak.

Proje ile kentteki tarihi dokuyu gelecek nesillere doğal haliyle bırakmak ve bölge halkının mahallesine ve kentine aidiyetini güçlendirmek hedefleniyor.

Yapıların sokak ve cadde bütününde düzenli, özgün görsel siluetini ortaya çıkarmak istenirken, ayrıca kentin ekonomisine ve turizmine katkı da sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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