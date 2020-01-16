: Gaziantep'in tarihi 3 kitapla anlatıldı

16.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:26

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, kentin tarihinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için "Ayntab Kitapları" hazırladı.

Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından hazırlanan Gaziayntab Vilayeti, Ayntab Kazası ve Antep Savunması Kronolojisi kitaplarıyla 1867 yılından 1921 yılına kadar kentte yaşanan bütün gelişmeler ele alınıyor.

Şehitkamil Belediye Başkan Vekili Hayri Özkeçeci, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, kentin binlerce yıllık tarihini gelecek kuşaklara aktarmanın gururunu yaşadığını söyledi. Antep tarihiyle ilgili daha önce de kitaplar hazırladıklarını ifade eden Özkeçeci, Milli Mücadele'nin yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Gaziantep savunmasıyla ilgili ayrıntılı bir seri hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özkeçeci, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Pamuk da 19. yüzyılın iyi etüt edilmesi gerektiğine dikkati çekerek Gaziantep'in o yüzyılda baş döndürecek bir şekilde geliştiğini anlattı. Hazırladıkları kitaplarla Antep'in destansı mücadelesini anlatmak istediklerini dile getiren Pamuk, bilgi eksikliğini gidererek yanlış bilgilerin önüne geçmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Antep Savunması Kronolojisi'yle 1918-1921 yıllarını anlattıklarını aktaran Pamuk, "Türkiye ve dünya ölçeğinde büyük fotoğrafı görmeyi arzu ettik. Türkiye'de ve dünyada neler gerçekleşiyor? Ayntab'da nasıl bir süreç yaşandı? Bu zamanı değerlendirmeye çalıştık." dedi.

Gaziantep'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında kitapları hazırladıklarına işaret eden Pamuk, şöyle devam etti:

"Gaziayntab Vilayeti kitabında 1922-1926 yılları arasında şehirde meydana gelen hadiseler, sosyal hayat, hastalıklar, şehrin panoramasını okuyucuların bilgisine sunduk. Evliya Çelebi Gaziantep için 'dünyanın göz bebeği' diyor. Biz de bu anlamlı zaman içerisinde katkı sağlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Kitapları hazırlamak çok uzun bir zaman aldı. Arkası da gelecek. Geçmişi sağlam bir şekilde oturtmamız lazım. Geçmişle barışık olmadığımız zaman geleceği şekillendirmekte sıkıntı yaşarız. Biz bilimsel gelişim, ilerleme ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanma taraftarıyız. Bunu yaparken de bu işe nasıl başlandı? İlk adımları nasıl gerçekleşti? Bunların bilinmesinin de önemli olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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