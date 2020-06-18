Gaziantep'in "Sütlü Zerde"si tescillendi
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Gaziantep'in "Sütlü Zerde"si tescillendi

Gaziantep'in lezzetlerinden olan "Sütlü Zerde" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Gaziantep'in
18.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:31

Gaziantep'in lezzetlerinden olan "Sütlü Zerde" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin damak zenginliğini öne çıkarmak için yoğun mesai harcanıyor.

"Ağzımızın Tadı Geldi" kampanyası kapsamında bölgenin eşsiz ürünleri tescil edilerek, kent bünyesine kazandırılıyor.

Bu kapsamda coğrafi işaret alan yöresel tatlılarından Sütlü Zerde, Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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