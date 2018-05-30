Gaziantep'in Su Altı Yapıları Unesco'da

Gaziantep'in tarihi altyapısı olarak bilinen, yer altı su tesisleri kasteller ile içme suyu şebekesi livaslar, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) geçici listesine alındı.

Anadolu'da sadece Gaziantep'te rastlanan kastel ve livaslar, geçmişin su dağıtım sistemi olarak bilinirken, bu yapıların turizme kazandırılması noktasında yapılan çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Bir süre önce söz konusu yapıların UNESCO'ya kazandırılması konusunda harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eserlerin UNESCO geçici listeye alınmasını sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıllık çalışmalarının sonucunu aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gaziantep'te yerin altının da üstü kadar kültür ve tarih koktuğunu anlatan Şahin, özellikle bu bölgede su yönetiminin sıcak ve kurak iklimden dolayı tarih boyunca çok önemli olduğunu dile getirdi.

Su ihtiyacı sürekli arttığı için tarih boyunca yöneticilerin su yönetimiyle ilgili o dönemin teknolojisine, medeniyetine, bilgi ve birikimlerine göre çözüm üretmeye çalıştığını aktaran Şahin, o yüzden yer altı sularının çok daha mühim hale dönüştüğünü vurguladı.

Yer altı sularıyla ilgili kastel denilen, kirli suyla temiz suyun birbirine karışmadığı, yer altından bu akışın sağlandığı bir sistem geliştirildiğini bildiren Şahin, şöyle devam etti:

"Sıcak coğrafyada buharlaşmayı önlemek için yer altında büyük bir medeniyet gelişmiş. Biz bu farklılığı gördük ve bunu dünyaya tanıtmak için 2 yıldan beri çok önemli çalışmalar yaptık. Aynen gastronomide yaptığımız gibi, önce işin teorisini çalıştık. Raporlamalarını yaptık. Konusunda uzman hocalarla çalıştık. Tarih boyunca Roma, Hitit, Selçuklu, Osmanlı imparatorlukları döneminde su yönetimine ilişkin belgesel yaptık. Özellikle kültür yolu dediğimiz eski yerleşim yerlerinde Pişirici ve Kozluca kastelleri var. O dönemin su yönetiminde geldiği noktayı gösteren çok önemli örnekler bunlar. Hem kanalizasyon hattını, kirli suyu temiz sudan nasıl ayırdıklarını, nasıl çözümlemeler ürettiklerini hem de sıcak iklim olduğu için buharlaşmayı önlemek için neler yaptıklarını görebiliyoruz. Bunların hepsini raporladık ve UNESCO'nun geçici listesine girebilmek için başvurduk. 2 yılın sonunda aynen gastronomide olduğu gibi geçici listeye girmiş olduk."

Farklı ülkelerde bu unvanı almak için çaba gösterenlerin olduğunu anlatan Şahin, "Doğru yöntemlerle çalışıldığında sonuca nasıl hızlıca varıldığını gösterdik. Alt yapımız çok kuvvetli. Hem yer altında büyük bir medeniyet var, su medeniyeti var hem de bunu çok iyi raporlayan, artık bunu öğrenen tecrübeli bir ekip var. Bu ikisi birleştiği zaman mutfak sağlam, rapor sağlam, lansman sağlam. Çok hızlı sonuç aldık ve geçici listeye girdik. Önümüzdeki günlerde bunun lansmanını yapacağız. Bundan sonraki süreçte yer altı yapılarımızla bölgeye daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun için de gerekli tanıtım çalışmalarını da yapacağız." diye konuştu.