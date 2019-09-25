Gaziantep'in spor altyapısına 2,5 milyon liralık destek

25.09.2019 14:44

Gaziantep'teki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin yenilenmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 2,5 milyon liralık protokol imzalandı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep için 2,5 milyon liralık protokole imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbay, ayrılan bütçenin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin restorasyonunda kullanılacağını bildirdi.

Göreve başladıkları andan itibaren "hızlı tespit, anında müdahale" yöntemini benimseyerek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özbay, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede tespitini gerçekleştirdiğimiz Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezimizin eksikliklerinin giderilmesi ve restorasyonunun gerçekleştirilmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile 2,5 milyon liralık protokolümüzü imzaladık. İlerleyen süreçlerde bu tarz protokollerimizin sayısını artırarak diğer eksiklerimizi ve yeni yatırımlarımızı da gerçekleştirmek istiyor. Kentimizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen fahri hemşehrimiz ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve diğer hemşehrimiz Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e Gaziantep adına teşekkür ederim."

Kaynak: AA