Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki ilkokullara akıl ve zeka oyunları seti dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki ilkokullara akıl ve zeka oyunları seti dağıtıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki ilkokullara akıl ve zeka oyunları seti dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 139 ilkokula 7 farklı akıl ve zeka oyun materyallerinin bulunduğu set dağıtıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 139 ilkokula 7 farklı akıl ve zeka oyun materyallerinin bulunduğu set dağıtıldı.

Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilçedeki tüm ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin hafıza ve bilişsel becerilerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda temin edilen ve Mangala, Hedefi 5'e Tamamlama, Küp Dizme, Blok Yapma, Tangram, Ahşap Reversi ile Denge ve Hız olmak üzere 7 farklı akıl ve zeka oyununun yer aldığı 278 set, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen tören ile okul yönetici ve öğretmenlere dağıtıldı.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, törende yaklaşık 1,5 yıldır salgınla mücadele edildiğini hatırlattı.

Öğrencilerin evde kalmak zorunda kaldığını ve bu süreçte uzaktan eğitim aldığını anımsatan Kalaylı, "Çalışmalarla amacımız çocuk ve öğrencilerimizin salgın döneminde eğitim olanaklarından geri kalmadan istifade etmesi. Bu anlamda akıl ve zeka oyunları da öğrencilerimizle buluşturulması önem arz ediyor. Çocuklarımızın geleceğinin en iyi şekilde hazırlanması, zihinsel gelişimlerinin sağlanması için çok önemli proje." dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğu ise salgın döneminde veli ve öğrencilere katkı sağlamak amacıyla birçok proje yürüttüklerini belirtti.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine sağladıkları desteklerle sosyal etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini vurgulan Fadıloğu, şu ifadeleri kullandı:

"Projemizin amacı, çocuklarımızı son dönemde özellikle şiddet içeren dijital oyunlardan koparıp arkadaşlık ve kardeşlik ruhu içerisinde sosyalleşmesine imkan sağlayabilmek. Zeka ve akıl oyunlarının ilkokul kademesine indirilip devam etmesini sağlamaktır. Bizim satrançta 600-700 kişilik turnuvalara geldiğimiz noktada bu akıl ve zeka oyunlarıyla da bu durumu daha ileri taşımaktır."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da akıl ve zeka oyunlarıyla ilgili çalışma ve projelerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak, aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda...
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak, aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Antony Blinken Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Beren Saat Seda Sayan Oğuzhan Koç
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki ilkokullara akıl ve zeka oyunları seti dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:33:05. #1.14#

title