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Gaziantep'in orman varlığı artıyor

Gaziantep'te son 7 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen fidan sayısının 20 milyonu aştığı ve kentin orman varlığının yüzde 17'ye çıktığı bildirildi.

29.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:53
Gaziantep'in orman varlığı artıyor

Gaziantep'te son 7 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen fidan sayısının 20 milyonu aştığı ve kentin orman varlığının yüzde 17'ye çıktığı bildirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluk sahalarındaki Gaziantep'in orman varlığı bakımından Türkiye'nin en bakir bölgesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer aldığını hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Daha yeşil Türkiye" sloganı kapsamında yurdun her yerine ağaç dikmek için son yıllarda ciddi çalışmalar yaptığından aktaran Koç, bu çalışmaların netice vermeye başladığını ifade etti.

Koç, ağaçlandırma çalışması yaparken yöre halkına getir getirecek ağaçların dikimine önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Gaziantep'te 2012 ile 2019 yılları arasında toplam yaptığımız ağaçlandırmada diktiğimiz fidan sayısı 20 milyonu aştı. Bunların yaklaşık 6,5 milyonu gelir getirici dediğimiz ağaç grubunda. Bunların içinde fıstık, zeytin, badem, alıç, sumak ve fıstık çamı başta geliyor. Bu çalışmalar kapsamında Gaziantep'te 2001 yılından itibaren büyük çapta ağaçlandırma çalışması yapıyoruz."

Kamu ve özel sektörde ağaç dikmeye teşvik etmek için yıl içinde çeşitli kampanyalar yaptıklarını belirten Koç, her kampanyanın mutlak amacına ulaştığını söyledi.

Her dikilen fidanın orman varlığına katkı sağladığına dikkati çeken Koç, "Bunlar sayesinde orman varlığı çok ciddi derece artıyor. 2001 yılında bu kentte orman varlığı yüzde 12'yken bu oran yüzde 17'ye çıktı. Türkiye genelinde ise yaptığımız ağaçlandırma çalışması sayesinde dünyada ilk üçe giriyoruz her zaman. Dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz." ifadesini kullandı.

Fidan dikmenin yanında ormanda bulunan yabancı meyve ağaçlarını aşıladıklarını belirten Koç, çiftçilere verimli ağaç dikimi ve budaması hakkında çeşitli seminerler ve hibe desteği verdiklerini anlattı.

- TAG Otoyoluna 1 milyon 447 bin fidan dikildi

Koç, Türkiye'nin en uzun ve en işlek otoyollarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunu (TAG) yeşillendirmek için kolları sıvadıklarını aktardı.

Bu kapsamda sorumluluk alanları içinde olan 136 kilometrede 5 bin 530 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Otoyollarımızı yeşillendirme çalışması kapsamında 2019 yılı sonu itibarıyla toplamda 88 kilometrelik bölümde ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Toplamda 1 milyon 447 bin 510 fidanı toprakla buluşturduk. Geriye kalan Narlı Kavşağı-Nurdağı arasındaki 48 kilometrelik kısmı ise önümüzdeki yıl ağaçlandıracağız. Böylece ilimizin yeşil alan miktarı arttırılarak otobanda seyahat eden yolcuların gürültü ve hava kirliliğinden daha az etkilenmesini ve iki yönlü yeşil bir kuşak bandında keyifli seyahat etmelerini sağlamış olacağız. Yani hem şehir içi hem şehir dışı hemde yollarımızı yeşillendirerek Güneydoğu'yu daha yeşil hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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