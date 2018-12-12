Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde Yıldırım Petrol Boru Hattının Üzerine Düştü

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde Yıldırım Petrol Boru Hattının Üzerine Düştü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıldırım petrol boru hattının üzerine düştüGAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıldırım petrol boru hattının üzerine düştü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıldırım petrol boru hattının üzerine düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıldırım petrol boru hattının üzerine düştü. Patlayan boru hattından akan ham petrol, çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru akıyor. Bir mahalle boşaltılırken, bölgeye sevk edilen çok sayıda iş makinesi tarafından akan ham petrolün yerleşim yerine ulaşmadan önü kesilmeye çalışılıyor.

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