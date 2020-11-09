Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde denetim
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde denetim

09.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:28
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde denetim

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde denetlemede bulundu.

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde denetlemede bulundu.

Yıldırım, ilçede faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Merkezlerdeki maske, mesafe ve hijyen kurallarını da kontrol ederek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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