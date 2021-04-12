Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı düzenlendi
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı düzenlendi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, sosyal hizmet görevlisi tarafından, 2020 - 2021 yıllarında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi ve 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un uygulanmasında etkinliğin ve koordinasyonun arttırılması konuları aktarıldı.

Kaymakam Eşref Akça başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır ve diğer daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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