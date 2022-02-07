Gaziantep'in nüfusu 29 bin kişi arttı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi Gaziantep'in 2021 nüfusu, bir önceki yıla göre 29 bin 275 kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gaziantep Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TÜİK 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Gaziantep'in nüfusunun 2 milyon 130 bin 432 kişiye ulaştığı belirtildi.

Gaziantep'in bir önceki yıla göre nüfusunun yüzde 29 bin 275 kişi arttığı aktarılan açıklamada, Türkiye'nin nüfusunun yüzde 2,5'ine sahip olan kentteki erkek nüfus oranının yüzde 50,5 ve kadın nüfus oranı ise yüzde 49,5 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Gaziantep nüfusunun artış hızının geçen yıla göre azaldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı' Gaziantep'te 2020 yılında 308 kişi iken, 2021 yılında 312 kişi oldu. Gaziantep ili nüfus yoğunluğu bakımından iller içinde 5. sırada yer aldı. Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri toplam nüfusunun Gaziantep ili toplam nüfusuna oranı yüzde 83,4 olarak gerçekleşti. Nüfus bakımından en büyük ilçe 936 bin 351 kişi ile Şahinbey olurken, ikinci büyük ilçe 839 bin 553 kişi ile Şehitkamil oldu. Nizip ilçesinin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla nüfusu 147 bin 865, İslahiye 67 bin 337, Nurdağı 40 bin 843, Araban 33 bin 165, Oğuzeli 33 bin 44, Yavuzeli 22 bin 658 ve Karkamış 9 bin 616 kişi oldu."