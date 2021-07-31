Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Adaklı ve Dayıdağı mahalleleri arasında bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Gaziantep ve Nizip ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında ormanlık alanın yakınındaki fıstık bahçeleri de zarar gördü.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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